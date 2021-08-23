На рынке кредитования микробизнеса появилась новая категория клиентов

В сегменте микробизнеса появилась новая категория клиентов — «селлеры», предприниматели, реализующие продукцию через маркетплейсы и нуждающиеся в кредитовании. Объем рынка заимствований таких клиентов оценивается примерно в 10 млрд рублей и будет расти. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на банки в понедельник, 23 августа.

Основной метрикой для проведения скоринга является статистика продаж на маркетплейсе. Крупным банкам невыгодно предоставлять таким клиентам расчетно-кассовое обслуживание, поскольку большая доля выходящих на маркетплейсы — новички, чей срок жизни составляет меньше шести месяцев, и они вряд ли будут сверхприбыльными.

С селлерами работают микрофинансисты и кредитные организации, которые специализируются на работе с малым и средним бизнесом (МСБ). Последние предлагают специализированные продукты.

Например, «Факторинг плюс», входящий в группу Qiwi, в июле запустил специальный проект по финансированию селлеров — Sellplus. Согласно оценкам компании, потребность этой категории клиентов маркетплейсов в заемных средствах достигает 10 млрд рублей, и в следующие два года потенциальный объем рынка увеличится до 100 млрд рублей. Кроме того, продавцов маркетплейсов в отдельный сегмент выделяют «Тинькофф» и «Точка» — подразделение «Открытия», специализирующееся на работе с МСБ.

Микрофинансисты рассказали, что займы этой категории клиентов пока выдают с осторожностью. Председатель совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев отметил, что значительная доля таких клиентов не соответствует текущему уровню риск-аппетита большинства микрофинансовых организаций (МФО) и этот сегмент потребителей нужно оценить.

Совокупный объем действующих займов субъектам малого бизнеса членов СРО «МиР» за год вырос на 46%, а за два года — на 75%. Средняя сумма займа составляет более 2,5 млн рублей, что соответствует потребности селлеров.

В 2020–2021 годах маркетплейсы и службы доставки стали основными индустриями, получившими дополнительные возможности для развития своего бизнеса, заявили в «Делойт» в СНГ. Многие компании-селлеры ранее продавали товары по неофициальным каналам и не имеют подтверждаемой отчетности по оборотам. Сейчас же уровень проникновения финансовых продуктов в микробизнесах небольшой, но имеет высокий потенциал роста.

Ранее, 14 августа, «Известия» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ), СПАРК и Frank RG писали, что в апреле—июне представители малого и среднего бизнеса заняли в общей сложности 699,5 млрд рублей, что на 26% больше, чем в прошлом году. Вопреки ожиданиям в разгар коронавируса микроорганизации и малые компании улучшили платежную дисциплину и привлекли новые ссуды по льготным ставкам. Небольшое ухудшение качества портфеля произошло у среднего бизнеса.

К субъектам МСП относятся микропредприятия с выручкой до 120 млн рублей и численностью работников до 15 человек, а также малые фирмы с доходом до 800 млн рублей и количеством занятых до 100 человек и средние компании — с выручкой до 2 млрд рублей и не более чем 250 сотрудниками.