Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
ФМБА подаст документы на регистрацию препарата «Мир-19» в сентябре
Мир
В Белоруссии начались совместные с Россией тыловые учения перед «Западом-2021»
Мир
В Киеве журналисты вышли на протест против цензуры в отношении СМИ
Общество
Синоптик пообещала потепление до +25 градусов к концу недели в Москве
Общество
Правительство утвердило концепцию по развитию электромобилей в России
Экономика
Объем средств россиян на валютных счетах вырос до максимума с 2017 года
Общество
В правительстве поручили держать на контроле ситуацию с кислородом в больницах
Армия
Опытная партия танков Т-14 «Армата» направлена в российские войска
Мир
США изменили правила допуска граждан в аэропорт Кабула

Посольство России раскритиковало установку памятника «лесным братьям» в Эстонии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Посольство России в Эстонии раскритиковало установку памятника националистическому бандополью послевоенного периода «лесные братья». Об этом 23 августа говорится в распространенном заявлении дипмиссии.

Кто ж его посадит: зачем эстонцам новый памятник «лесным братьям»
Власти прибалтийских стран продолжают восхвалять бандитов и убийц

Памятник «лесным братьям» 22 августа открыли в Выруском уезде. Скульптура и памятные скамейки располагаются в деревне Хюти, неподалеку от Мынисте, на территории мемориального комплекса «Эстонский дом».

«Попытки фальсифицировать историю, предать забвению подлинных героев — спасителей Европы и мира не только оскорбляют живущих в России и Эстонии ветеранов Красной армии, но и, как можно убедиться, служат питательной средой для националистов, ксенофобов и радикалов всех мастей», — говорится в сообщении.

В современной Эстонии «лесные братья», они же «национальные партизаны», признаны героями на официальном уровне. При этом не отрицается, что движение «лесных братьев» в Эстонии возникло еще летом 1941 года — сразу после вступления на эстонскую землю гитлеровской армии.

В последнее время в РФ были рассекречены документы, свидетельствующие о преступлениях эстонских карателей на территории Псковской области, где они уничтожали целые села с их обитателями.

В 2020 году МИД РФ осудил состоявшееся в Латвии мероприятие в память о «лесных братьях», на котором присутствовали высокопоставленные латвийские чиновники.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что многие из «лесных братьев» верно служили Гитлеру в годы Второй мировой войны и участвовали в кровавых карательных акциях против мирного населения на территории бывшего СССР. В МИДе решительно осудили «подобные попытки» переписать историю и представить «героями» тех, кто, по сути, является «примитивными убийцами и насильниками».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021