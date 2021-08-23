Посольство России раскритиковало установку памятника «лесным братьям» в Эстонии

Посольство России в Эстонии раскритиковало установку памятника националистическому бандополью послевоенного периода «лесные братья». Об этом 23 августа говорится в распространенном заявлении дипмиссии.

Памятник «лесным братьям» 22 августа открыли в Выруском уезде. Скульптура и памятные скамейки располагаются в деревне Хюти, неподалеку от Мынисте, на территории мемориального комплекса «Эстонский дом».

«Попытки фальсифицировать историю, предать забвению подлинных героев — спасителей Европы и мира не только оскорбляют живущих в России и Эстонии ветеранов Красной армии, но и, как можно убедиться, служат питательной средой для националистов, ксенофобов и радикалов всех мастей», — говорится в сообщении.

В современной Эстонии «лесные братья», они же «национальные партизаны», признаны героями на официальном уровне. При этом не отрицается, что движение «лесных братьев» в Эстонии возникло еще летом 1941 года — сразу после вступления на эстонскую землю гитлеровской армии.

В последнее время в РФ были рассекречены документы, свидетельствующие о преступлениях эстонских карателей на территории Псковской области, где они уничтожали целые села с их обитателями.

В 2020 году МИД РФ осудил состоявшееся в Латвии мероприятие в память о «лесных братьях», на котором присутствовали высокопоставленные латвийские чиновники.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что многие из «лесных братьев» верно служили Гитлеру в годы Второй мировой войны и участвовали в кровавых карательных акциях против мирного населения на территории бывшего СССР. В МИДе решительно осудили «подобные попытки» переписать историю и представить «героями» тех, кто, по сути, является «примитивными убийцами и насильниками».