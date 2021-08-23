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Немецкий журналист Бланк раскритиковал власти Киева за будничный прием Меркель

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Украинские власти организовали достаточно скромный прием для канцлера Германии Ангелы Меркель в Киеве. Такое мнение высказал 22 августа немецкий журналист Йорг Бланк в Twitter.

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Журналист обратил внимание на «будничный прием» немецкого политика. В частности, его удивил тот факт, что мэр Киева Виталий Кличко не приехал встретить Меркель в аэропорту.

Он разместил видеозапись, на которой канцлер ФРГ спускается по трапу самолета в киевском аэропорту, но встречают ее всего несколько человек, среди которых нет первых лиц Украины.

«<…> Недавно Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский. — Ред.) обвинил Меркель в неэффективной политике в отношении России. Он делает ставку на «Зеленых» в следующем федеральном правительстве?» — написал Бланк.

Меркель посетила украинскую столицу 22 августа. По протоколу, в аэропорту Борисполь ее должен был встречать мэр Киева Кличко, но ему не позволили присутствовать на встрече.

Сам Кличко отметил, что встречал канцлера ФРГ во время прошлых визитов и в первый раз столкнулся с такой ситуацией. Прорываться силой градоначальник не стал, пишет «Газета.ру».

Из аэропорта Меркель отправилась на встречу с Зеленским, которая прошла в Мариинском дворце. По итогам брифинга с представителями СМИ переговоры прошли в расширенном формате.

В частности, стороны обсудили строительство «Северного потока (СП-2). Меркель заявила, что транзит газа через Украину должен быть продолжен после 2024 года и нужно будет обсуждать продление соглашения.

Кроме того, лидеры двух стран обсудили ситуацию в Донбассе. Украинский президент отметил, что Киев хочет добиться постоянного прекращения огня, обмена пленными, открытия КПВВ со стороны временно оккупированных территорий.

Перед своим визитов Киев канцлер ФРГ побывала в Москве и провела встречу с президентом России Владимиром Путиным.

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