Три дела возбудили после побега осужденных из психбольницы в Бурятии

Следственный комитет (СК) РФ и МВД возбудили уголовные дела после побега семи осужденных из психдиспансера в Бурятии. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщает управление СК по региону.

«Следственным отделом по Заиграевскому району СУ СК России по Республике Бурятия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователями будет дана правовая оценка действиям или бездействию работников учреждения, ответственных за соблюдение мер безопасности, режима и охрану лиц, получающих принудительное лечение.

Кроме того, сотрудники МВД возбудили уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия») и ч. 1 ст. 167 УК РФ («Умышленное повреждение чужого имущества»). Они переданы в производство следственных органов Следственного комитета.

О побеге стало известно 21 августа. В одном из блоков психоневрологического диспансера, расположенном на втором этаже здания, содержались 59 лиц, к которым по решению суда применялись принудительные меры медицинского характера.

Около полудня пациенты блока начали массовые беспорядки. В это же время, пользуясь тем, что санитары были отвлечены, семеро пациентов выбрались из здания, перелезли через бетонный забор и совершили побег из медицинского учреждения. В результате пострадал санитар, на которого напали и порезали лицо осколком стекла.

На данный момент все сбежавшие задержаны.