Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
ФМБА подаст документы на регистрацию препарата «Мир-19» в сентябре
Мир
В Белоруссии начались совместные с Россией тыловые учения перед «Западом-2021»
Мир
В Киеве журналисты вышли на протест против цензуры в отношении СМИ
Общество
Синоптик пообещала потепление до +25 градусов к концу недели в Москве
Общество
Правительство утвердило концепцию по развитию электромобилей в России
Экономика
Объем средств россиян на валютных счетах вырос до максимума с 2017 года
Общество
В правительстве поручили держать на контроле ситуацию с кислородом в больницах
Армия
Опытная партия танков Т-14 «Армата» направлена в российские войска
Мир
США изменили правила допуска граждан в аэропорт Кабула

Три дела возбудили после побега осужденных из психбольницы в Бурятии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следственный комитет (СК) РФ и МВД возбудили уголовные дела после побега семи осужденных из психдиспансера в Бурятии. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщает управление СК по региону.

За камерной стеной: кто помогал сбежавшим из изолятора в Истре
Почему «кормушка» в двери комнаты оказалась открытой на ночь, а камеры не работали

«Следственным отделом по Заиграевскому району СУ СК России по Республике Бурятия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователями будет дана правовая оценка действиям или бездействию работников учреждения, ответственных за соблюдение мер безопасности, режима и охрану лиц, получающих принудительное лечение.

Кроме того, сотрудники МВД возбудили уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия») и ч. 1 ст. 167 УК РФ («Умышленное повреждение чужого имущества»). Они переданы в производство следственных органов Следственного комитета.

О побеге стало известно 21 августа. В одном из блоков психоневрологического диспансера, расположенном на втором этаже здания, содержались 59 лиц, к которым по решению суда применялись принудительные меры медицинского характера.

Около полудня пациенты блока начали массовые беспорядки. В это же время, пользуясь тем, что санитары были отвлечены, семеро пациентов выбрались из здания, перелезли через бетонный забор и совершили побег из медицинского учреждения. В результате пострадал санитар, на которого напали и порезали лицо осколком стекла.

На данный момент все сбежавшие задержаны.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021