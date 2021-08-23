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В правительстве поручили держать на контроле ситуацию с кислородом в больницах

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Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал региональные власти контролировать состояние кислородного оборудования для больных коронавирусом. Об этом он сказал в понедельник, 23 августа, на совещании с вице-премьерами.

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Мишустин уточнил, что правительство направило свыше 650 млн рублей на закупку концентраторов кислорода для больниц 20 российских субъектов, где наблюдается наиболее сложная ситуация с ними.

Премьер-министр подчеркнул важность поддерживания запаса кислорода на достаточном уровне.

«Региональные власти должны заранее планировать потребность и особенно внимательно контролировать состояние оборудования. От этого зависит жизнь людей», — сказал Мишустин.

9 августа по причине выхода из строя системы подачи кислорода в Республиканской клинической больнице скорой помощи во Владикавказе скончались девять больных коронавирусом — восемь женщин и один мужчина в возрасте от 47 до 85 лет.

На следующий день стало известно о смерти еще двух пациентов больницы. Однако врио главы региона Сергей Меняйло заявил, что смерти не являются следствием аварии. По его словам, люди умерли из-за критического поражения легких.

Как сообщал врио министра здравоохранения республики Сослана Тебиева, причиной аварии в больнице стал сбой в работе системы кислородного обеспечения. Главного врача больницы отправили под домашний арест на два месяца.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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