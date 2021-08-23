ФСБ задержала в Туле подозреваемого в шпионаже украинца

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала агента спецслужб Украины в Туле, собиравшего данные о перспективном российском стрелковом оружии. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным ФСБ, задержанный занимался вербовкой граждан РФ, имевших доступ к секретной документации. В отношении украинца возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК («Шпионаж»), добавляет «Газета.ру».

«Иностранец по заданию разведывательных служб Украины осуществлял поиск работников российских оборонных предприятий из числа секретоносителей. Его целями были вербовочная разработка россиян и получение от них охраняемых законом сведений о перспективных разработках в области стрелкового вооружения», — говорится в сообщении ЦОС.

На опубликованных Федеральной службой безопасности кадрах задержания видно, как силовики проникают в гаражную мастерскую, где находится мужчина.

Ранее, 24 июня, жителя Симферополя задержали по делу о шпионаже в пользу Украины. Мужчина собирал для спецслужб страны информацию о полетах российской военной авиации.