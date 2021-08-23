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В «Ростелекоме» оценили введенные Украиной санкции против компании

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Санкции, введенные Украиной против интернет-ресурсов российской компании «Ростелеком», не повлияют на работу провайдера. Об этом 23 августа сообщили в пресс-службе компании.

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«На деятельности компании эти действия не скажутся, так как у нас нет абонентов в этой стране», — сообщили в «Ростелекоме» ТАСС.

Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета безопасности о блокировке доступа к веб-ресурсам «Ростелекома» и газет «Московский комсомолец» и «Версия».

Отмечается, что под санкции попали 12 российских компаний.

Среди них акционерное общество «Бизнес ньюс медиа» и принадлежащий ему веб-ресурс издания «Ведомости». Также под блокировкой оказались акционерное общество «ТРК-3», Фонд изучения исторической перспективы, Ассоциация благотворительной помощи «Взаимопомощь», общества с ограниченной ответственностью «Новинфо», «Наше завтра», «Лайт-принт», «Народные новости», информационное агентство «Анна-ньюс».

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что Зеленский ввел санкции против «Ростелекома» и ряда СМИ, чтобы в его стране граждане не знали правду о происходящем в Крыму и в России в целом. Цеков отметил, что Зеленский лишь на словах говорит о демократии, о свободе слова, а на деле «всячески борется со свободой слова, с демократией».

В июне Зеленский ввел в действие решение о санкциях против российских авиакомпаний, в том числе «Аэрофлота», «России» и «Уральских авиалиний». Также он продлил на три года ограничения против «России 24», «РТР-Планета», НТВ, АО «Первый канал. Всемирная сеть», «Вертолетов России» и других компаний.

Под санкциями на Украине находятся десятки банков России, включая Сбербанк, ВТБ; банки в Донецке и Луганске; ряд российских предпринимателей; а с 2020 года — «Яндекс», «Mail.ru», «Лаборатория Касперского», «Одноклассники» и «ВКонтакте».

Отношения Москвы и Киева ухудшились в 2014 году после возвращения Крыма в состав России и на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

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