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Синоптик пообещала потепление до +25 градусов к концу недели в Москве

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Температура воздуха в конце недели в Московском регионе может подняться до +25, это выше климатической нормы. Об этом в понедельник, 23 августа, «РИА Новости» сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

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По ее словам, на текущей неделе в столичном регионе ожидается хорошая погода, существенных осадков не будет.

«Сегодня у нас погода без существенных осадков, в Москве — плюс 19–21. В последующие две ночи при переменной облачности также погода без осадков, минимальная температура — плюс 11–13 в Москве и плюс 8–13 по области. Во вторник днем местами может собраться небольшой кратковременный дождь, а в среду погода без осадков. Температура воздуха в Москве — плюс 18–20, по области — плюс 17–22», — рассказала метеоролог.

Позднякова также рассказала, что в ночь на четверг пройдет атмосферный фронт, поэтому будет чуть больше дождя. Днем в первой половине дня также может сохраниться влияние фронта, а температура станет повышаться: ночью плюс 12–13 в Москве, днем в городе 21–22, по области — 17–22.

В последующие дни за счет внутримассовых процессов возможны кратковременные дожди, в основном в дневное время.

«Минимальная температура по региону — плюс 10–15, максимальная днем — плюс 20–25 градусов. Так что температура воздуха будет выше климатической нормы, поэтому не стоит расстраиваться, что лету приходит конец, погода еще удержится вполне летняя», — добавила она.

Ранее, 23 августа, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал сохранение на неделю лета в ЦФО. По его словам, в настоящее время температура в регионе близка к нормальным показателям.

19 августа ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что на следующей неделе в Москве температура воздуха опустится до +17 градусов. По словам синоптика, «лето уйдет по-английски, не попрощавшись, и наступит чудесная, но немного грустная пора».

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