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Объем средств россиян на валютных счетах вырос до максимума с 2017 года

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Россияне переводят иностранную валюту со вкладов на текущие счета в банках: в январе–июле средства граждан на текущих валютных счетах увеличились на 17,6%, до $35,6 млрд. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистику ЦБ от 1 августа.

Отмечается, что это самый резкий за семь месяцев прирост с 2017 года.

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Остатки на счетах в иностранной валюте за июль выросли на $895 млн, с начала года — на $5,3 млрд. Приток по этой статье баланса за весь 2020 год составил $8,3 млрд.

Объем срочных валютных вкладов населения упал на 6,2%, то есть на $3,8 млрд с начала года — до $58 млрд на 1 августа. В прошлом году за январь–июль россияне сняли с депозитов валюту на сумму $9,7 млрд.

В целом валютные сбережения населения в кредитных организациях с начала года выросли на $1,5 млрд, до $93,6 (+1,6%). Средневзвешенная ставка по вкладам в долларах сроком до года была в июне на уровне 0,46%, от года — 0,65%. В евро доходность составляла 0,06% и 0,34% годовых соответственно.

Управляющий директор Газпромбанк Private Banking Егор Сусин считает, что ускорение притока сбережений на валютные счета может быть обусловлено высоким сезоном, поскольку весной-летом растут поездки за рубеж. Также весной часто выплачиваются бонусы по итогам года, что создает определенный запас сбережений, которые частично могут конвертироваться в валюту.

В начале июля «Известия» опросили крупнейшие финансовые организации и выяснили, что портфель банковских вкладов в валюте продолжает сокращаться на фоне низких процентных ставок. Предварительно, за первое полугодие текущего года доля валютных депозитов в портфеле срочных вкладов ВТБ снизилась на 2 п.п. В Абсолют Банке сообщили о незначительном уменьшении доли валютных вкладов физических лиц на 1,4%

По информации Центробанка по состоянию на 1 мая, общий объем валютных депозитов россиян составлял 6,7 трлн рублей. Объем срочных вкладов в долларах за этот период упал на 187 млрд рублей, или на 4,2%, до 4,25 трлн рублей.

Аналитики отмечали, что околонулевые ставки на валютные депозиты не оставляют гражданам выбора, кроме как вывести деньги из таких инструментов.

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