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Производители поддержали проект развития отечественной микроэлектроники

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Крупнейшие на российском рынке производители вычислительной техники положительно оценили проект Минпромторга о введении балльной системы для оценки продукции отрасли и инноваций внутри нее, пишет в понедельник, 23 августа, «Российская газета».

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В разработке проекта приняли участие члены автономной некоммерческой организации развития радиоэлектронной отрасли «Консорциум «Вычислительная техника». В его состав входят лидеры с долей рынка среди российских производителей от 60 до 90% в разных продуктовых сегментах вычислительной техники. В совокупности они вложили миллиарды рублей в отечественные разработки в области электроники.

Члены консорциума направили в правительство обращение с призывом принять указанный проект. Документом предлагается обновить постановление №719 в части, регламентирующей производство компьютеров и периферийного оборудования. Документ учитывает все наиболее актуальные вопросы, связанные со сбалансированным развитием отрасли. Так, проектом вводится обязанность применения отечественных процессоров для серверов, систем хранения данных и всех видов компьютеров в государственном секторе с 1 января 2023 года. Это нововведение призвано стать стимулом для импортозамещения и увеличить долю российских компаний на национальном рынке.

В связи с этим проект также включает в себя переход к балльной оценке соответствия оборудования критериям продукции, произведенной в РФ. При этом каждая единица вычислительной техники будет оцениваться по балльной шкале в зависимости от значимости и сложности выполняемых операций.

Предполагается, что балльная система придет на смену адвалорной доле, используемой в настоящий момент в качестве критерия оценки национальной принадлежности продукции. В отличие от действующего алгоритма, балльная шкала, отслеживая все технологические операции цикла, исключает «манипуляции» с ценообразованием и дает стимул для создания широкой номенклатуры отечественной электронной компонентной базы (ЭКБ).. Она будет учитывать как уровень технологического развития отрасли, так и интересы государства и бизнеса, отметили в консорциуме.

Также лидеры рынка электроники полагают, что поправки позволят развивать вокруг российского оборудования «экосистем» за счет внебюджетных инвестиций. Они обращают внимание на то, что проект даст возможность поэтапного перехода радиоэлектронной продукции на безальтернативное использование российского центрального процессора с учетом реальных возможностей производителей и потребителей. В этом производители видят успешное решение задачи импортозамещения.

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