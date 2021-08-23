Шесть человек пострадали после удара молнии в нефтеперерабатывающий завод

Шесть человек пострадали во время пожара в Мексиканском заливе. В нефтеперерабатывающий завод попал удар молнии. Огонь охватил несколько цехов, потушить их пока не удается, передает телеканал «Известия». К месту ЧП невозможно подобраться из-за шторма. Власти уже объявили эвакуацию близлежащих регионов. Причем происшествие могло привести к экологической катастрофе. Существует риск утечки нефти в Атлантический океан.

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