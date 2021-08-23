Нынешняя агитационная компания проходит в период пандемии, когда во многих регионах усиливаются ограничения и почти повсеместно в стране введен запрет на публичные мероприятия. Это накладывает свой отпечаток на работу партийных штабов и усиливает значение агитационно-пропагандистских материалов (АПМ). Именно они, а не личные встречи с избирателями определят окончательное распределение симпатий в пользу партий и их представителей.

При этом уже сейчас заметно, что до сих пор особой активности основные политические игроки, за исключением «Единой России», не проявили. Пожалуй, это единственная партия, которая ведет технологичную кампанию, обозначая свое присутствие как в публичном, так и в информационном пространстве. В общественном сознании ЕР была и остается партией Владимира Путина, но бросается в глаза, что в материалах этот образ не задействован, зато есть конкретика полезных дел и отчет о сделанном.

Большинство оппонентов «партии власти» сделали главным смысловым акцентом кампаний противопоставление ЕР, ограничившись набившими оскомину лозунгами «доколе», «пора менять». Даже при разных «весовых категориях» это смогло бы сработать, если хотя бы одна из оппозиционных партий смогла предложить конструктивную повестку вместо беспредметной критики. Однако анализ АПМ парламентских оппозиционных партий показывает, что «основное оружие» партий за редким исключением используется малоэффективно, а иногда приводит к комичному результату.

Самый опытный и самый перспективный конкурент ЕР — КПРФ — в своих АПМ сделал ставку на ностальгию по советскому прошлому. Отсылка к СССР прослеживается в агитматериалах, а лозунгами партия пытается заякорить на воспоминания о лучшей жизни: «За СССР – за сильную справедливую социалистическую Родину!», «К СССР – Сильной, Справедливой, Социалистической Родине!», КПРФ – перемен требует наша страна! Для современной левой партии в агитматериалах КПРФ слишком много штампов и отсылок к прежним заслугам коммунистов, ни о чем не говорящих современному избирателю. Главная уязвимость партии — хроническая нехватка среди кандидатов КПРФ красивых, открытых, благородных лиц. За редким исключением фотографии кандидатов ужасны, и это не поддается объяснению.

Основные слоганы партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду»: «За правду и справедливость!», «Мы заставим власть делиться!», «Они отнимают – мы возвращаем!», «Вернуть пенсионный возраст!». Не будучи оригинальными, справороссы-за правду выбрали объектом критики пенсионную реформу и реформу здравоохранения. В АПМ сделан упор на популистские законопроекты, внесенные в Госдуму действующими депутатами партии. Некоторые инициативы имеют почти нулевые шансы на одобрение, но позволяют педалировать в выборных материалах тему размера пенсии, ликвидации Пенсионного фонда и отмены ЕГЭ.

Несмотря на то, что «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» - результат объединения трех партий, доминантой АПМ стал традиционный желтый цвет справороссов. На этом стилистической единство, пожалуй, заканчивается. Явный дефицит идей и неубедительность слоганов идеологи пытаются компенсировать попытками хайпа во время публичных выступлений и использованием в агитках карикатурных образов чиновников. АПМ партии — это мешанина цветов, геометрии и заваленного горизонта, дающая простор для троллинга со стороны конкурентов, и они не упускают возможности. Свежий образец — троллинг слогана «Мать — это профессия», который дал массу поводов поупражняться в остроумии. В винегрете стилей и посылов избиратель теряет смысл.

АПМ ЛДПР консервативны и креативны одновременно, при этом их отличает лаконичность и четкое следование брендбуку. Сев на любимого конька, партия развивает традиционные для себя темы, используя в целом удачные лозунги «Мы за бедных, мы за честных!», «Защита каждому, забота о стране». Кампания ЛДПР, на мой взгляд — самая технологически последовательная из партий парламентской оппозиции. Никакого «винегрета» ни в стилях, ни в смыслах, ни в цветах.

Похожим образом дело обстоит с непарламентскими партиями. Креативная команда, к примеру, «Яблока» в этой кампании сработала хорошо, сумев оформить АПМ в современный и привлекательный дизайн, в котором поддерживается единство. Но яркая заявка на ребрендинг оказалась не поддержана политическими решениями. В условиях низкого рейтинга партии, скамейки лидеров и других сопутствующих положению условий это все равно что покрасить «Жигули» в модный цвет. Мерседесом от этого он не стал, а неизменный лозунг «Свобода и закон. Надежда на будущее» не несет избирателю никакой конкретики.

«Партия пенсионеров за социальную справедливость» не может похвалиться узнаваемыми лидерами, поэтому в АПМ упор сделан не на форму, а на смысл. Это вполне качественный продукт для пенсионеров и обычных, не слишком продвинутых людей предпенсионного возраста. Вторую, агитационную, волну, партия начала серией провокационных билбордов с обыгрыванием темы низких пенсий, призвав на помощь популярного у россиян Леонардо Ди Каприо. И это серьезная заявка на то, чтобы оттянуть голоса у парламентской четверки.

Апофеозом карнавализации этих выборов, на мой взгляд, стали билборды «Зеленой Альтернативы» с использованием зеленых инопланетян. В паре со слоганом «Да! Мы существуем!» это весомый повод для конкурентов напрямую упрекать выборы в несерьезности и попытке превратить действие в балаган. Такая подача может расстроить и отпугнуть серьезных экологов, которые могли бы придать партии вес. Ничем другим партия не отметилась и пока выглядит как спойлер.

На фоне этой чудовищной мешанины слоган Единой России «За сильную страну и благополучие каждого!» выглядит выигрышно хотя бы потому, что дает избирателю четкую цель. Пока оппозиция сосредоточилась на перечислении недостатков, критикуя и обвиняя власть, ЕР использует факты, решения и образы политиков, чтобы рассказать о конкретных достижениях. Это единственная партия, которая не стала принимать программу до старта второй агитационной волны (которая начинается сегодня с дебатов кандидатов, за день до проведения второй части съезда) и запустила отдельную АПМ линейку для коммуникации с избирателями «Народная программа», куда любой может вписать свои предложения. Пока оппозиционеры обещают «светлое будущее», не объясняя избирателю, какими инструментами это будет достигнуто, ЕР использует конкретные показатели. Эта готовность отвечать за ошибки вызывает доверие и уважение. На фоне белого шума или сумбура остальных партий агитматериалы партии выглядят достойно и говорят о четко выстроенной, последовательной работе команды, который выступает как слаженный оркестр.

Автор — руководитель Политической экспертной группы

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