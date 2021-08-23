Немецкий журналист удивился скромному приему Меркель в Киеве

Немецкий журналист Йорг Бланк был удивлен тем, как буднично на Украине встретили канцлера ФРГ Ангелу Меркель. В Twitter 22 августа Бланк опубликовал видео, где Меркель спускается по трапу самолета в аэропорту Киева, а встречают ее только несколько человек, среди которых нет первых лиц государства.

«Будничный прием для канцлера в Киеве. Виталий Кличко, мэр Киева, не приехал, хотя это планировалось. Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский. — Ред.) недавно обвинил Меркель в неадекватной политике в отношении России. Делает ли он ставку на «Зеленых» в следующем федеральном правительстве?» — написал журналист в соцсети.

Меркель прибыла в Киев 22 августа для переговоров с Зеленским. Согласно протоколу, в аэропорту Борисполь ее должен был встречать мэр Киева Виталий Кличко, однако ему не позволили присутствовать на встрече.

Сам Кличко отметил, что встречал канцлера Германии во время прошлых визитов и в первый раз столкнулся с такой ситуацией. Прорываться силой градоначальник не стал, добавляет «Газета.ру».

Из аэропорта Меркель отправилась на встречу с Зеленским. Она прошла в Мариинском дворце в Киеве. После брифинга с представителями СМИ переговоры прошли в расширенном формате.

Так, в частности, президент Украины обсудил с канцлером ФРГ строительство «Северного потока – 2» (СП-2). Меркель заявила, что Германия «серьезно относится» к опасениям Украины по поводу строительства газопровода. Она также отметила, что транзит газа через Украину должен быть продолжен после 2024 года и нужно будет обсуждать продление соглашения.

Кроме того, лидеры двух стран обсудили ситуацию в Донбассе. Украинский президент отметил, что Киев хочет добиться постоянного прекращения огня, обмена пленными, открытия КПВВ со стороны временно оккупированных территорий.