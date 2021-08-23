Вильфанд заявил об окончании купального сезона в Москве и Подмосковье

Купальный сезон в Москве и Московской области можно считать закрытым, так как температура воздуха в Москве-реке опустилась до +20 градусов. Об этом 23 августа заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В Москве-реке температура [воды] составляет 20 градусов. Что такое купальный сезон, четкого определения нет. Но я его ассоциирую с рекомендацией врачей, которые говорят, что дети чувствуют себя комфортно в воде, когда температура 22 градуса и выше, поэтому можно говорить, что купальный сезон закончился», — рассказал Вильфанд ТАСС.

Научный руководитель Гидрометцентра отметил, что даже высокая температура днем не сможет продлить купальный сезон, так как вода будет сильно охлаждаться ночью, добавляет «Газета.ру».

В понедельник Вильфанд также рассказал, что есть вероятность потепления в Москве к концу недели до +25 градусов.

По его словам, в понедельник и вторник температурный фон в столице установится в пределах +19... +21 градусов, это выше нормы примерно на 1–2 градуса. При этом в среду и четверг столбики термометров покажут цифры, близкие к нормальным значениям, — 17–20 градусов тепла. Ночью ожидается в диапазоне +8... +10 градусов.

Существует вероятность повышения температуры в столице в пятницу и субботу до +25 градусов, пояснил синоптик.