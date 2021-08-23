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Сотрудники таможни Крыма пресекли вывоз партии культурных ценностей

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Сотрудники таможни Крыма пресекли незаконный вывоз 84 предметов на Украину, представляющих культурную ценность. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщила пресс-секретарь службы Ирина Хвостенко.

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Отмечается, что в ходе проведения таможенного досмотра ручной клади гражданина Украины в пункте пропуска МАПП Армянск таможенники выявили в полиэтиленовом пакете архаичные бронзовые зеркала, браслеты, подвески, наконечники для стрел и другие старинные предметы. Товары не были задекларированы гражданином, и на их вывоз отсутствовали разрешительные документы, сообщила Хвостенко.

Экспертиза подтвердила, что все 84 предмета представляют культурную ценность и получены в результате археологических раскопок (как санкционированных, так и несанкционированных).

Среди идентифицированных артефактов — клинок кинжала, бронзовые зеркала с ручкой, браслеты наручные бронзовые, ожерелье, датированные III–VI вв. до нашей эры, черешковые наконечники для стрел булгарского и монгольского периодов, XIII–XIV вв., а также стальные наконечники для стрел, изготовленные в Южно-Восточной Европе в XII–XIV вв.

Все ценности изъяты, их дальнейшую судьбу определит суд, заключила Хвостенко.

В июне уникальный археологический памятник — неисследованный христианский склеп IV–VII веков был обнаружен на территории Южного пригорода Херсонеса.

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