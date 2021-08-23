Офтальмолог предупредила об опасности наращивания ресниц

Врач-офтальмолог Анна Русановская рассказала, что процедура по наращиванию ресниц может привести к воспалению глаз и другим негативным последствиям.

По словам специалиста, подобные проблемы не приводят к полной слепоте. Одним из наиболее распространенных последствий является проявление аллергической реакции на используемый при процедуре клей.

«К нам обращаются люди, у которых после наращивания ресниц случился воспалительный процесс в глазу или повреждение роговицы. Так бывает. Это глаз, специалисты работают без микроскопа, как правило. Каждый делает для себя это решение», — уточнила врач в эфире радиостанции «Говорит Москва» в понедельник, 23 августа.

Ранее, в мае, врач-офтальмолог, доктор медицинских наук Татьяна Шилова подчеркнула, что накладные ресницы могут спровоцировать различные нарушения в области глаз, а также вызвать аллергические реакции. Так, нарушение покрова роговицы приводит к попаданию в нее инфекций.

В октябре 2019 года врач-косметолог Оксана Чащина сообщила, что из-за возникшей нагрузки на ресницу, к которой прикрепляются два-три дополнительных волоска, может травмироваться ее фолликул. По словам специалиста, самыми «невинными последствиями» процедуры будут выпадение и прекращение роста собственных ресниц.