Время перформанса: чем удивили «Новые люди»

Партия «Новые люди» провела 22 августа в Москве второй этап третьего внеочередного съезда, на котором представила свою предвыборную программу. Над документом, в котором описаны предложения по дальнейшему развитию страны, больше года работали эксперты и 11 профильных комитетов партии. Как прошло мероприятие и что «Новые люди» хотят изменить в России – в материале «Известий».

Провести съезд «Новые люди» решили в виде перформанса. Открыла официальную часть мероприятия, на которое собрались сотни молодых людей со всей страны, экс-мэр Якутска Саардана Авксентьева – второй номер после лидера партии в общефедеральном списке на выборах в Госдуму.

– Откуда и в чем наша уверенность в блестящем будущем партии и нашем с вами? – обратилась она к собравшимся.

И назвала пять слагаемых этой уверенности: голос регионов, страсть и энергия членов партии, опыт профессионалов, мудрость простых людей и патриотизм.

– И вот стою я перед вами, простая русская-якутская женщина Сааардана Авксентьева, – продолжала она. – Хожу без охраны, езжу в общественном транспорте, живу такой же жизнью, как миллионы моих сограждан. Я выиграла выборы мэра Якутска вопреки воле начальства, вопреки элитным сговорам, вопреки всем манипуляциям – благодаря честности и вере простых людей.

Опыт Якутска, сообщила она, до сих пор интересен тем, что показал: перемены в нашей стране возможны, и для этого совсем немного надо – лишь желание что-то изменить, и не революционным путем, а эволюционным. И рассказала, что много общается со сторонниками партии, очень молодыми людьми с горящими глазами, которые, пусть с ошибками, но находят правильные решения и «уже сегодня меняют ситуацию к лучшему».

– Я хотела бы сказать, что чистое сердце и страсть – это самый большой капитал нашей страны, – заявила она. – И молодежь должна стать драйвером перемен.

А помочь молодежи, считает она, должны «опытные профессионалы, которые знают реальную жизнь».

По мнению «народного мэра», наши чиновники «стали космонавтами, которые наблюдают за нашей жизнью из иллюминаторов своих дорогих лимузинов , а когда что-то идет не так они превращают иллюминаторы в амбразуры, убегают в свои укрепрайоны и прячутся от народа и его проблем».

– Но им придется нас услышать, – пообещала Авксентьева. – Мы с вами зайдем в Государственную думу и принесем туда голос региона, который давно не звучал стенах парламента , потому что парламентские партии все стали единой партией власти. И мы с вами разрушим эту монополию, потому что за нами реальные интересы миллионов, мудрость простых людей, которые через несколько недель возьмут метлу и наведут порядок в одной из комнат нашей власти.

После этого выступления свет в зале погас.

– Мы просим тишины, мы слушаем тишину, - раздался голос из динамиков. – Нас тысячи в этом зале, но мы молчим. Мы молчим – это и есть тьма… Во тьме совершается беззаконие, во тьме совершается зло. Но достаточно одного голоса…

Под хоровое многоголосье, распевающее на разные лады слово «демократия», вновь посветлело, на стенах появилась проекция Земли в космосе.

– 19 сентября миллионы голосов сложатся в свет, свет нового дня. – пообещал голос. – Тьма сгущается перед рассветом. Чтобы наступил рассвет, нам нужны ваши голоса, миллионы голосов. Мы не отделяем себя от людей, долой трибуны, долой стены, наши лидеры среди нас.

Тут на сцене появилась телеведущая Юлия Барановская, которая собрала вокруг себя женщин-активисток. Анна Гурская из Воронежа, победительница политического реалити-шоу «Дебаты-кандидаты» и мама особенного ребенка, призывала присоединиться к ее политотряду, в котором уже состоят 100 женщин, и подписать петицию, в которой она просит обратить внимание на семьи с тяжелобольными детьми и выдать им пособия. Юлия из Магнитогорска, мать четверых детей, двое из которых особенные, подхватила эту инициативу и решила реализовать ее в своем городе, о чем также рассказала со сцены. Валентина Никонова из Ульяновской области выступила в поддержку всех матерей-одиночек и рассказала, что собирается создать в своем регионе центр поддержки таких женщин.

Затем слово дали актеру Сергею Жигунову, который является советником лидера партии по культуре. Он вспоминал о поездках по стране и родному городу Ростову-на-Дону, где встретил земляка, правозащитника и общественного деятеля, предпринимателя Александра Хуруджи . Тот, поднявшись на сцену, рассказал, как они вместе решили прогуляться к зданию школы, в которой учились. Его там уже не оказалось, однако в память об альма-матер бывшие ученики решили на фасаде новой школы соорудить колонны, подобные тем, что наблюдали в детстве.

– Мы с вами для чего собрались, – уточнил Хуруджи. – Мы подаем идеи, каждый день. Мы их не только подаем, но и реализуем. Каждый человек, который приходит в команду «Новых людей», ее усиливает.

Жигунов призвал следить за обликом городов, беречь наследие для потомков и направлять средства из региональных бюджетов на развитие культуры, от недостатка которой, полагает он, местные жители страдают.

Телеведущая Елена Летучая представилась человеком, «который очень активно занимается охраной окружающей среды» и рассказала о том, как вместе с партийцами собирала покрышки со дна озера Байкал. Более 400 т резины с берегов Ангары и из Байкала отправили на переработку и превратили в покрытие для детских площадок.

– Многим кажется, что когда мы говорим об охране окружающей среды, о чистой планете, это нас не касается. Хочу сказать, что проблема чистоты планеты – это дело каждого из нас, - заявила Летучая.

Брянский блогер и спортсмен Сергей Карнаухов, который еще в детстве из-за врачебной ошибки потерял возможность нормально ходить, рассказал в продолжение темы, что уже четыре года бродит по полям и лесам, собирает мусор и подает людям пример.

– Первоочередная моя задача – это привлекать внимание к проблемам особенных людей , – уточнил он.

Для этого вместе с партийцами он устраивает разнообразные акции. Так, он рассказал, что после выхода одного из видеороликов ему начали писать люди с ограниченными возможностями. Его пример заставил их подняться и начать двигаться.

– Моя задача заключается в том, чтобы таких людей становилось больше. – заявил он. – Я уверен, что с партией «Новые люди» мы вытянем миллионы людей и дадим толчок их развитию.

Поэтому сразу после выступления Сергей сел на ручной велосипед и прямо из зала, где проходило мероприятие, отправился в Крым. Он уверен, что велозаед длиной 2 тыс. км поможет миллионам человек поверить в себя.

Манифест партии был представлен под знаменитую поэму Штрауса «Так говорил Заратустра» в исполнении симфонического оркестра.

Требования «Новых людей» оказались такими: «перестать выкачивать деньги из экономики; снизить налоги, вернуть их в регионы, туда, где они собираются; дать больше самоуправления; дать больше свободы регионам решать самим на своей земле, как жить и на что тратить; вернуть конкуренцию, убрать силовой пресс; вернуть свободу и разнообразие в нашу жизнь и в образование, чтобы оно готовило самостоятельных и инициативных людей, а не послушных винтиков системы; сделать систему здравоохранения системой охраны здоровья, а не зоной лоббизма лояльных власти фармкомпаний; прекратить превращение врачей, учителей и правоохранителей в бюрократов, погребенных горами отчетности и тотального контроля; сделать армию профессиональной, готовой к любым вызовам».

«Новые люди» не хотят очередных великих потрясений, так как в прошлом веке их было достаточно, но они «не могут позволить себе, чтобы Россия застыла в вечном вчера». И они – «единственная политическая сила, кто уже сегодня делает Россию великой».

Итог мероприятия подвел лидер партии Алексей Нечаев.