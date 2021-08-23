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В Крыму отреагировали на позицию Турции по «Крымской платформе»

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Позиция Турции по поддержке саммита «Крымская платформа» является неблагородной. Об этом в понедельник, 23 августа, заявил вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов

«Они поймут и примут, что Крым — это неотъемлемая часть России»
Постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов — об отношениях с Украиной, изменениях в Конституции и коронавирусе

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с украинским главой Украины Владимиром Зеленским отметил, что республика «с первых дней инициирования «Крымской платформы» поддерживала и в дальнейшем будет поддерживать ее работу».

«Анкара, к сожалению, заняла неблагородную позицию, поддерживая американо-киевскую провокацию против территориальной целостности России. Подобная политика не учитывает непростых для Турции страниц нашей совместной истории, которую не стоит вновь искушать. Проводить политику территориальных посягательств в международных делах это, как гласит русская мудрость, все равно, что рыть яму другому, не думая, что сам в нее попадешь», — приводят «РИА Новости» слова Мурадова.

По его словам, в Турции должны хорошо помнить, как несколько лет назад именно руководство России помогло турецкому президенту спастись от госпереворота.

«К примеру, крымские татары Турции, поддерживающие российский статус Крыма, взывают турецкое руководство к чести и благородству в отношениях с Москвой. Посмотрим, прислушаются ли к ним турецкие власти. Крымчане, ясно и легитимно, в соответствии со всеми правовыми нормами решившие в 2014 году свою судьбу, никогда не будут равнодушны к попыткам иностранцев рассуждать на темы «деоккупации» их родной земли от ее народа», — подчеркнул постпред.

Саммит «Украинская платформа» пройдет 23 августа в Киеве. Мероприятие посвящено продвижению в мировую повестку вопроса о принадлежности полуострова.

21 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия сделает соответствующие выводы в адрес участников организованного Киевом саммита «Крымская платформа».

При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров 12 августа назвал саммит «Крымская платформа» «шабашем», на котором Запад намерен развивать неонацистские настроения на Украине.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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