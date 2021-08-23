Глава ЛНР написал статью о причинах конфликта в Донбассе

Конфликт на Украине, который захлестнул страну в 2013–2014 годах, стал отправной точкой для самоидентификации Донбасса. Такое мнение 23 августа высказал глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник в своей статье об истории Донбасса и причинах конфликта на юго-востоке Украины.

Пасечник написал, что жителям Донбасса всегда была чужда радикальность майдана и чиновников, которые затем пришли к власти в Киеве.

«Мы не хотели обрывать связи с братской Россией. Нам всегда было важно благосостояние региона с богатой многовековой историей и огромным промышленным потенциалом, благополучие семей и память о героических подвигах предков. Мы решительно потребовали для Донбасса возможность самим решать, как жить, с кем дружить и на каком языке разговаривать», — написал Пасечник в статье, которая в понедельник была опубликована на его сайте.

После этого, как вспоминает глава ЛНР, Киев перешел к политике «террора и геноцида» и стал отвергать любую связь с Россией.

Кроме того, Пасечник рассказал, что история Донбасса всегда была связана с Россией.

«Наши жители всегда чувствовали и продолжают чувствовать себя неотъемлемой частью русской культуры и русского (в широком понимании этого слова) народа. В 2014 году все эти факторы и стали предпосылкой выбора нами единственно правильного пути — продолжения интеграции с Россией. У нас не только общая история, которую мы никогда не пытались и не будем переписывать, но и общие корни, национальное самосознание и менталитет», — добавил Пасечник.

20 августа полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в минской контактной группе, министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова заявила, что «Украина очень быстро движется по пути саморазрушения», и об этом свидетельствует влияние иностранных государств, международных организаций на принятие решений в стране, а также нарушение прав человека и международного права, вольное отношение к соблюдению договоренностей.

5 августа Зеленский призвал жителей Донбасса, считающих себя русскими, уезжать в Россию. По его словам, такие люди совершают большую ошибку, оставаясь жить в регионе. В то же время, по словам украинского лидера, жители Донбасса, считающие себя украинцами, не должны покидать его территорию.

На заявление украинского президента отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее мнению, вместо того чтобы объединять Украину и ее многонациональный народ, Зеленский кидает в людей камень раздора.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием России, Украины, Франции, Германии.