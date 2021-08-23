Путин присвоил аэропорту Грозного имя Ахмата Кадырова
Президент России Владимир Путин присвоил международному аэропорту Грозного имя первого президента Чечни Ахмата Кадырова. Соответствующий указ главы государства был опубликован 23 августа на официальном интернет-портале правовой информации.
«Присвоить международному аэропорту Грозный (Северный) имя А.А. Кадырова», — говорится в документе.
23 августа исполнилось 70 лет со дня рождения Ахмата Кадырова. Политик погиб 9 мая 2004 года в результате теракта на стадионе в Грозном. Взрывное устройство сработало под трибуной, где сидел первый президент Чечни. Всего в результате атаки погибли семь человек, более 60 пострадали.
Путин посмертно присвоил Ахмату Кадырову звание Героя России.
Как в 2019 году рассказал глава государства, политик сам пришел к нему, чтобы выстроить отношения с Москвой, и погиб от рук террористов за Россию.