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Путин присвоил аэропорту Грозного имя Ахмата Кадырова

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Президент России Владимир Путин присвоил международному аэропорту Грозного имя первого президента Чечни Ахмата Кадырова. Соответствующий указ главы государства был опубликован 23 августа на официальном интернет-портале правовой информации.

«Присвоить международному аэропорту Грозный (Северный) имя А.А. Кадырова», — говорится в документе.

23 августа исполнилось 70 лет со дня рождения Ахмата Кадырова. Политик погиб 9 мая 2004 года в результате теракта на стадионе в Грозном. Взрывное устройство сработало под трибуной, где сидел первый президент Чечни. Всего в результате атаки погибли семь человек, более 60 пострадали.

Путин посмертно присвоил Ахмату Кадырову звание Героя России.

Как в 2019 году рассказал глава государства, политик сам пришел к нему, чтобы выстроить отношения с Москвой, и погиб от рук террористов за Россию.

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