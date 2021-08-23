Эксперт перечислил способы ускорить домашний Wi-Fi

Глава представительства Avast в России и СНГ Алексей Федоров рассказал, что проблемы, приводящие к «заторможенности» домашнего интернета, могут не требовать специальных технических навыков для их разрешения.

«Наиболее простой, но в то же время действенный шаг, позволяющий значительно увеличить скорость домашнего Wi-Fi, — подойти ближе к роутеру или поставить его вплотную к компьютеру», — уточнил он в беседе с «Газетой.ру», опубликованной в понедельник, 23 августа.

По словам Федорова, расстояние сильно влияет на скорость подключения. Так, чем дальше устройство находится от маршрутизатора, тем медленнее интернет-соединение.

Эксперт также отметил, что сигнал способны ослабить или даже прервать глухие бетонные стены. Это возможно, поскольку у всех роутеров разная мощность и зона покрытия.

«Возможно, стоит задуматься о покупке маршрутизатора с более сильным сигналом или напрямую подключить к нему ПК через старый добрый кабель Ethernet, который обеспечивает максимальную скорость соединения. При этом кабель должен быть не очень длинным, чтобы снизить вероятность перегибов, также снижающих скорость», — заявил Федоров.

В то же время, по его словам, если интернет-соединение кажется замедленным, следует проверить скорость с помощью бесплатных веб-сервисов. После чего сравнить показатели с условиями выбранного тарифа, добавил глава представительства Avast в России и СНГ.

Эксперт подчеркнул, что обратиться к провайдеру стоит тогда, когда фактическая скорость интернета оказалась значительно ниже указанных в описании тарифа параметров.

Ранее, 18 июня, директор по информационной безопасности компании Awillix Александр Герасимов рассказал, что Wi-Fi в смартфонах рекомендуется отключать всегда, если он не используется, поскольку им могут воспользоваться злоумышленники для похищения данных.