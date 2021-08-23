Вакцину «Спутник Лайт» зарегистрировали на Филиппинах

Российская вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» зарегистрирована на Филиппинах. Об этом сообщили в понедельник, 23 августа, в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

«РФПИ объявляет об одобрении в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA) российской однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник Лайт» Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration, FDA) Республики Филиппины», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Спутника V».

Ранее, 13 апреля, президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с филиппинским коллегой Родриго Дутерте.

Особое внимание в ходе разговора было уделено борьбе с распространением коронавируса. Тогда стороны условились наладить сотрудничества по российской вакцине от COVID-19 «Спутник V».

В настоящее время в России зарегистрировано четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

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