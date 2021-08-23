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В МИД РФ допустили диалог с ЕС о поставках водорода в будущем

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Россия может начать вести с Евросоюзом (ЕС) разговор о поставках водорода в будущем. Об этом сообщил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

«Я думаю, что Европе еще долгое время будут нужны российские энергоносители. Другое дело, что акцент может быть смещен с одних видов энергии на другие. В дальнейшем, я думаю, мы будем вести разговор о водороде», — сказал он в интервью «РИА Новости», опубликованном в понедельник, 23 августа.

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По словам Биричевского, данное направление является для России перспективным для сотрудничества как с ЕС, так и с азиатскими партнерами.

Ранее, 20 августа, глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что водород, который в будущем может поступать из России по «Северному потоку — 2», пригодится Германии для достижения энергетических целей. Он отметил, что газопровод можно было бы переоборудовать для транспортировки водорода, добавив, что нужно как можно скорее заговорить с Москвой о будущих поставках данного ресурса.

В свою очередь заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова в беседе с «Известиями» уточнила, что не исключен вариант, при котором произведенные в России объемы экологичного водородного топлива к 2030 году сразу же законтрактуют Китай и другие страны Азии — поэтому не факт, что Европа выиграет от перехода на водородное топливо.

В декабре 2020 года Клаус Эрнст заявлял «Известиям», что ФРГ планирует остановить пользование ископаемым топливом, но для «зеленой» энергетики какое-то время будут нужны поставщики — как минимум «зеленого» водорода и CO2-нейтрального топлива из возобновляемых источников энергии. В связи с этим он назвал «крайне перспективным» будущее сотрудничество с Россией в области энергетики.

В Минэнерго России прогнозируют, что рынок водородного топлива создаст для страны к 2050 году такие же возможности, как сегодня создает рынок природного газа. К 2050 году РФ может поставлять на мировой рынок от 7,9 до 33,4 млн т экологически чистого водородного топлива.

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