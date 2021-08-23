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Детскую площадку для инвалидов оборудуют под Белгородом

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Под Белгородом появится площадка для детей с ограниченными возможностями здоровья. На ее благоустройство выделят 2,7 млн рублей. Здесь появятся качели-балансиры, качели для инвалидов-колясочников, игровые комплексы, песочницы, качалки на пружинах.

Подрядчик на этот проект пока не выбран. Электронный аукцион пройдет 1 сентября. Главное условие — чтобы все оборудование было новое. Использование материалов, которые уже были в употреблении, недопустимо, пишет Бел.ru.

Ранее сообщалось, что, согласно Федеральному реестру инвалидов, на май 2021 года в России насчитывалось более 717 тыс. детей-инвалидов до 17 лет. Вместе это почти 6% от общего числа людей с инвалидностью в стране. Число детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) увеличивается с каждым годом. Пять лет назад, в 2017-м, таких ребят было более 638 тыс., или 5% от всех инвалидов в России.

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