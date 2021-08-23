В Крыму рассказали о судьбе участников саммита «Крымская платформа»

Саммит «Крымская платформа» бумерангом ударит по его участникам, которые накликают себе беду. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщил вице-премьер крымского правительства, постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.

«История показывает, что жертвами подобных авантюр становятся прежде всего их авторы. Сама идея «деоккупации» Крыма бумерангом ударит по тем, кто ее изобрел и будет пытаться реализовать», — приводят «РИА Новости» слова Мурадова.

По его словам, саммит является попыткой создать очередную конфликтную ситуацию вокруг Крыма руками киевских националистов с привлечением стран НАТО.

«Путем посягательства на территориальную целостность России, (саммит) демонстрирует намерение противников нашей страны продолжать опасную линию демонтажа всего позитивного, что еще сохранялось в международных отношениях, а сейчас методично уничтожается создателями нового очага напряженности. Это ящик Пандоры, и те, кто его бездумно открывает, накликают беду на голову своих собственных государств, многие из которых полны межнациональных и межконфессиональных противоречий, угрожающих их единству и внутреннему спокойствию», — заключил Мурадов.

Саммита «Украинская платформа» пройдет 23 августа в Киеве. Мероприятие посвящено продвижению в мировую повестку вопроса о принадлежности полуострова.

21 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия сделает соответствующие выводы в адрес участников организованного Киевом саммита «Крымская платформа».

При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров 12 августа назвал саммит «Крымская платформа» «шабашем», на котором Запад намерен развивать неонацистские настроения на Украине.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.