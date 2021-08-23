В Уфе экс-сотрудников ГИБДД обвинили в продаже водительских прав

В Уфе бывших сотрудников ГИБДД обвинили в создании преступного сообщества, они помогали оформлять водительские удостоверения за взятки без сдачи экзаменов. Об этом сообщила в понедельник, 23 августа, пресс-служба Следственного комитета (СК) России по Республике Башкортостан.

По версии следствия, не позднее 2016 года начальник межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД МВД республики, занимавший в тот период должность заместителя того же отдела, создал преступное сообщество. Цель организации заключалась в получении взяток за оказание содействия в получении водительских удостоверений без фактической сдачи экзаменов.

В СК уточнили, что всего в преступной схеме, помимо начальника регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД, участвовали шесть инспекторов дорожного движения.

«В зависимости от выполняемых функций участники преступного сообщества совершали незаконные действия в местах дислокации межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела, а также на автодромах, используемых для приема экзаменов. Сумма взятки за каждое удостоверение варьировалась от 14 до 40 тыс. рублей, в зависимости от желаемой категории транспортного средства и их количества», — говорится в заявлении.

Деятельность преступного сообщества была пресечена в марте текущего года. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества и участие в нем, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»).

Пятерым фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, один находится под домашним арестом. При этом бывший начальник МРЭО ГИБДД объявлен в розыск, в связи с тем, что скрылся от органов следствия.

Ранее в июле в пресс-службе Следственного комитета по Ростовской области сообщили о задержании двух местных жителей, один из которых является сотрудником автошколы. По данным следствия, в 2019 году подозреваемые передали взятку в размере более 190 тыс. рублей должностным лицам из ГИБДД в обмен на успешную сдачу экзамена кандидатами.

Позже в подразделениях ГИБДД Таганрога и Новочеркасска Ростовской области, а также в домах сотрудников прошли обыски.