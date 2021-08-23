Ученые рассчитали предел стрессоустойчивости и адаптивности человека

Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) в составе международного коллектива разработали универсальный математический метод, который позволяет предвидеть наступление кризиса в организме человека и других сложных адаптивных системах. Соответствующие данные исследования опубликованы в журнале Physics of Life Reviews.

Специалисты СФУ уточнили, что понимание системы успешной адаптации является одним из самых важных знаний для ряда научных дисциплин и практических областей. В частности, медицины и государственного управления.

Так, группа исследователей из России и Великобритании под руководством российского ученого Александра Горбаня разработала универсальный метод корреляционной адаптометрии. Это, в свою очередь, позволило им усовершенствовать концепцию биологической адаптации.

Ученые подчеркнули, что с помощью данного подхода можно оценить состояние и биологических, и социальных систем при адаптации к стрессовым факторам окружающей среды.

«Главное преимущество нашего метода — возможность точно рассчитать наступление предкризисного состояния системы и вовремя предотвратить или хотя бы смягчить отрицательные последствия», — объяснила соавтор работы, доктор физико-математических наук, профессор кафедры экономики и управления бизнес-процессами СФУ Елена Смирнова.

Специалисты рассказали, что корреляция между параметрами системы при увеличении адаптационной нагрузки возрастает. Однако в этом случае растет и разброс в их значениях. Иными словами, речь идет о том, что различия между организмами нарастают, но при этом связи между их характеристиками становятся более однотипными.

Для того, чтобы наиболее точно определить дальнейшее развитие стресса и адаптации к нему, что, по мнению ученых, наиболее точно можно увидеть при анализе совокупности всех связей отдельных параметров системы, была разработана идея корреляционных графов (позволяют обозначить совокупность объектов некоторого множества и их парных связей между собой).

Оказалось, при адаптационных изменениях эти связи ведут себя универсальным образом для совершенно различных наборов параметров.

Ранее, в августе, группа международных ученых выяснила, что человеческий мозг пытается «предсказать будущее» на основании услышанной мелодии. По их мнению, при определенной концовке люди начинают «додумывать» композицию.