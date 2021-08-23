За прошедшие сутки в России выявили еще 19 454 случая COVID-19 в 84 регионах страны. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Больше всего новых случаев за минувшие сутки были зафиксировано в Москве (1458), Московской области (1187) и Санкт-Петербурге (691).

За прошедшие 24 часа полностью выздоровел 15 401 человек, количество летальных исходов от последствий COVID-19 составило 776.

Всего с начала распространения коронавируса в РФ общее количество выявленных случаев COVID-19 достигло 6 766 541. Выздоровели 6 034 867 граждан, скончались от последствий болезни 176 820 человек.

Днем ранее главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что существующая медицинская база позволяет справляться с пандемией коронавируса, но останавливаться нельзя, ее надо развивать. Он уточнил, что среди прочего речь идет об усилиях в лабораторной диагностике и развитии диагностический базы различных инфекционных заболеваний.

Также 22 августа стало известно, что специалисты Центра им. Гамалеи подготовили заготовки на основе новых штаммов коронавируса для обновления российской вакцины «Спутник V», однако пока такой необходимости нет.

11 августа заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная отметила, что существующие вакцины от COVID-19 эффективны против мутаций коронавируса, и указала, что необходимости менять их состав в настоящий момент нет.

По состоянию на 20 августа, вакцинацию от COVID-19 в России прошли свыше 43 млн граждан.

В России продолжается масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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