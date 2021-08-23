Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Экономика
Объем средств россиян на валютных счетах вырос до максимума с 2017 года
Армия
Опытная партия танков Т-14 «Армата» направлена в российские войска
Мир
США изменили правила допуска граждан в аэропорт Кабула
Общество
Вильфанд заявил об окончании купального сезона в Москве и Подмосковье
Общество
Сотрудники таможни Крыма пресекли вывоз партии культурных ценностей
Мир
Россия и Турция в ближайшее время подпишут новый контракт по С-400
Мир
Начался саммит ОДКБ по ситуации в Афганистане
Армия
Российские военные провели учения с вертолетами в Таджикистане
Мир
В МИД РФ допустили диалог с ЕС о поставках водорода в будущем
Сюжет:

В России выявили еще 19 454 случая COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За прошедшие сутки в России выявили еще 19 454 случая COVID-19 в 84 регионах страны. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Всё включено: может ли на курортах появиться суперштамм коронавируса
«Известия» проанализировали эпидемиологическую обстановку в открытых для отдыха странах

Больше всего новых случаев за минувшие сутки были зафиксировано в Москве (1458), Московской области (1187) и Санкт-Петербурге (691).

За прошедшие 24 часа полностью выздоровел 15 401 человек, количество летальных исходов от последствий COVID-19 составило 776.

Всего с начала распространения коронавируса в РФ общее количество выявленных случаев COVID-19 достигло 6 766 541. Выздоровели 6 034 867 граждан, скончались от последствий болезни 176 820 человек.

Днем ранее главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что существующая медицинская база позволяет справляться с пандемией коронавируса, но останавливаться нельзя, ее надо развивать. Он уточнил, что среди прочего речь идет об усилиях в лабораторной диагностике и развитии диагностический базы различных инфекционных заболеваний.

Также 22 августа стало известно, что специалисты Центра им. Гамалеи подготовили заготовки на основе новых штаммов коронавируса для обновления российской вакцины «Спутник V», однако пока такой необходимости нет.

11 августа заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная отметила, что существующие вакцины от COVID-19 эффективны против мутаций коронавируса, и указала, что необходимости менять их состав в настоящий момент нет.

По состоянию на 20 августа, вакцинацию от COVID-19 в России прошли свыше 43 млн граждан.

В России продолжается масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021