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Врач рассказала о противопоказаниях к употреблению риса

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Рис следуют исключить из рациона тем людям, у которых диагностировали ожирение или диабет. Об этом 23 августа заявила врач-диетолог Ольга Кораблева.

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«При наличии ожирения рис следует исключить: он усилит проблемы с перистальтикой кишечника. Белый рис не рекомендуется при диагнозе «диабет»: его гликемический индекс — 70, а индекс каши на молоке составит уже 75. Полностью здоровому человеку можно съедать не более 200 граммов отварного риса в день», — рассказала медик.

При этом Кораблева отметила, что рис легко усваивается при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Например, при остром гастрите рекомендуется есть жидкие рисовые каши на воде.

По словам диетолога, рис является диетическим продуктом. В 100 г крупы — 110 калорий. Сложные углеводы помогают не переедать и обеспечивают сытость.

«Рис богат витаминами группы B, необходимыми для нервной системы, калием, марганцем, цинком, магнием, фосфором. Злак хорошо усваивается, это натуральный «сорбент», избавляющий от токсинов и препятствующий отложению солей», — цитирует «РИА Новости» Кораблеву.

Ранее, 19 августа, медики рекомендовали добавлять в ежедневный рацион арбузы, сезон которых сейчас в разгаре. По словам экспертов в области здравоохранения, арбуз не содержит жира, холестерина и натрия. При этом он может обеспечить организм необходимыми витаминами и микроэлементами.

Так, в арбузах есть антиоксидант ликопен (Lycopene), способный противостоять таким хроническим заболеваниям, как диабет, остеопороз и рак. Помимо этого, отметили медики, лакомство содержит витамин А, важный для здоровья кожи и глаз, витамин С, способствующий укреплению иммунной системы и усвоению железа, витамин В6, который помогает организму расщеплять белок и важен для иммунной и нервной системы, а также калий, полезный для снижения кровяного давления.

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