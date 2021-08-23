На Украине двое мужчин устроили перестрелку из-за места в цирке

Двое мужчин устроили перестрелку в украинском городе Васильков, сообщается 22 августа на сайте полиции Киевской области.

Как пояснили правоохранители, причиной инцидента стала нехватка мест во время представления в передвижном цирке.

Изначально между сторонами конфликта возникла словесная перепалка, в результате которой один из мужчин схватил пистолет для стрельбы резиновыми пулями «Наган» и открыл огонь в другого.

В ответ второй участник ссоры достал из машины пистолет Макарова и ранил оппонента в бедро.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Фигурантами проходят оба мужчины.

17 августа мужчина выстрелил в 17-летнего подростка в подъезде одного из домов, расположенных на Челобитьевском шоссе в Москве. Стрелявший оказался 46-летним сожителем матери юноши. Женщина находилась рядом с ними в момент происшествия.