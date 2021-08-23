Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Бывший афганский министр стал доставщиком пиццы в Германии
Наука
Иммунолог рассказал о новой технологии создания вакцин от COVID-19
Мир
Байден не смог без записки назвать число потерь США в Афганистане
Общество
Назван самый холодный день наступившей недели в Московском регионе
Мир
Страны ЕС не договорись по вопросу афганских беженцев
Мир
РФ не будет торопиться с исключением талибов из списка террористов
Армия
Международный форум «Армия-2021» стартует 23 августа
Спорт
Три игрока «Марселя» пострадали при беспорядках на матче с «Ниццей»
Мир
Ураган «Генри» лишил света 100 тыс. американских семей

На Украине двое мужчин устроили перестрелку из-за места в цирке

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Двое мужчин устроили перестрелку в украинском городе Васильков, сообщается 22 августа на сайте полиции Киевской области.

Как пояснили правоохранители, причиной инцидента стала нехватка мест во время представления в передвижном цирке.

Изначально между сторонами конфликта возникла словесная перепалка, в результате которой один из мужчин схватил пистолет для стрельбы резиновыми пулями «Наган» и открыл огонь в другого.

В ответ второй участник ссоры достал из машины пистолет Макарова и ранил оппонента в бедро.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Фигурантами проходят оба мужчины.

17 августа мужчина выстрелил в 17-летнего подростка в подъезде одного из домов, расположенных на Челобитьевском шоссе в Москве. Стрелявший оказался 46-летним сожителем матери юноши. Женщина находилась рядом с ними в момент происшествия.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021