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Цена биткоина превысила $50 тысяч впервые с 15 мая

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Биткоин снова дорожает. В ходе торгов цена криптовалюты превысила 50 тыс. долларов впервые с 15 мая, передает телеканал «Известия».

Стоимость немного скорректировалась, однако котировки все равно растут на 2-2,5%. Некоторые эксперты считают, что до конца года биткоин достигнет как минимум 96 тыс. долларов. Есть даже сценарий, по которому стоимость криптовалюты составит 178 тыс. долларов.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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