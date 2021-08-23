Площадь природного пожара в Свердловской области достигла 240 га

Площадь природного пожара около баз отдыха под Первоуральском в Свердловской области возросла до 240 га, сообщили в воскресенье, 22 августа, в региональном департаменте информационной политики.

«В районе озера Глухое под Первоуральском спасатели продолжают борьбу с одним из крупнейших в регионе природных пожаров общей площадью 240 гектаров», — говорится в сообщении.

Также на месте увеличена группировка сил и средств МЧС и авиалесоохраны. Для эвакуации персонала и постояльцев баз отдыха «Зеленый мыс» и «Остров» администрация Первоуральска предоставила автобус.

Вокруг садового товарищества «Мирный» проложили минерализованную полосу, где задействованы около сотни спасателей и 20 единиц техники. Оттуда эвакуировали 83 человека, из них 12 детей, пишет пресс-служба МЧС России по региону. Спасатели и работники Авиалесоохраны начали производить встречный пал, чтобы предотвратить распространение огня на территорию СНТ.

19 августа синоптики зарегистрировали самый длинный период летней погоды в Свердловской области. По их словам, жара в регионе пока не заканчивается.