Диетолог рассказала об опасных сочетаниях дыни с другими продуктами

Существуют продукты и напитки, с которыми лучше не сочетать дыню, предупредила в интервью радио Sputnik врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.

«Не стоит сочетать дыню разве что с большим количеством свежих овощей: от этого, скорее всего, будет расстройство кишечника», — рассказала Белоусова.

Он добавила, что в целом, плод можно комбинировать с разными продуктами. Диетолог примеры рецептов, которые пользуются популярностью в некоторых кухнях. Так, по ее словам, классика в Средней Азии — это когда дыня подается или перед пловом с бараниной, или после обеда.

Вкус сладкого десерта может вызывать желание чем-то его запить. Но далеко не все напитки можно употреблять с дыней, предупредила врач-диетолог.

«Дыня не очень «любит» большое количество холодной воды рядом с собой — могут возникнуть и урчание, и диарея. С дыней «не дружат» кисломолочные напитки, если это [употребляется] в один прием, а если мы утром выпили кефир, а вечером съели дыню, то ничего страшного не случится», — уточнила член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов.

Белоусова пояснила, что вполне допустимо употребление небольшого количества горячего зеленого или черного чая с дыней.

Если вы не можете съесть дыню за один раз, не убираете ее в пакет или пленку, а затягиваете фольгой — это универсальный антисептик, сказала специалист.

Ранее, 13 августа, доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург предупредил об опасности переедания арбузов. По словам специалиста, людям с ожирением или диабетом не следует употреблять больше 200 г арбуза за один прием и более 400 г за день. Гинзбург также добавил, что аллергикам тоже не стоит злоупотреблять арбузами.