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В Абхазии нашли захороненный полторы тысячи лет назад саркофаг

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Археологи обнаружили в Абхазии свинцовый саркофаг, который был захоронен примерно 1,5 тыс. лет назад, рассказал 22 августа участник экспедиции, директор Абхазского государственного музея Аркадий Джопуа.

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По его словам, раскопки велись российскими и абхазскими специалистами в городе Очамчыр. Находку совершили недалеко от храма в древнем городище Гюэнос. Она относится к V-VI векам нашей эры. В саркофаге были скелет и другие предметы.

«Это действительно уникальная находка не только для Абхазии но и для мировой археологии в целом. На территории республики раньше находили саркофаги, но они были сделаны из камня, свинцовый саркофаг в Абхазии обнаружили впервые», — сказал Джопуа в интервью Sputnik.

Эксперт пояснил, что в свинцовых саркофагах не хоронили обычных людей. Предположительно, в там похоронен священнослужитель высокого ранга или кто-то из правителей региона.

Подробная информация об артефакте станет доступна после его изучения специалистами, добавил Джопуа.

9 августа стало известно, что более 300 орудий труда VI века до нашей эры были найдены на раскопках в Коми. Такими ножами, по мнению специалистов, пользовались охотники. Также найдены кости крупных млекопитающих.

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