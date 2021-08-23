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Звезда «Фантастических тварей» Эдди Редмэйн лишился дома из-за лесного пожара

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Британский актер, звезда фильма «Фантастические твари» Эдди Редмэйн лишился особняка из-за лесного пожара во Франции. Об этом в воскресенье, 22 августа, сообщила газета The Daily Mail.

По информации издания, дом актера стоимостью £2 млн (более 202 млн рублей) находился на Лазурном берегу и в течение 35 лет принадлежал его родителям. Сам Редмэйн провел в особняке свое детство и периодически возвращался туда, когда вырос.

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Дом сгорел во время крупного лесного пожара, огонь полностью уничтожил верхний этаж дома. Как отмечает телеканал «360», строение находится на склоне холма и окружено лесом, на территории участка есть теннисный корт, бассейн и поле для игры в петанк. В летний период артист сдавал его в аренду за £7,8 тыс. в неделю (более 790 тыс. рублей).

По словам отца актера, во время пожара в особняке жили друзья Редмэйна, которым пришлось бежать.

Популярность 39-летнему Редмэйну принесли роли физика-теоретика Стивена Хокинга в фильме «Вселенная Стивена Хокинга», а также роль Ньюта Саламандера в фильме «Фантастические твари и где они обитают».

18 августа один человек погиб и 27 пострадали в результате природного пожара в департаменте Вар на юго-востоке Франции. Более 7 тыс. человек эвакуировали из домов и кемпингов. Накануне стало известно, что сильный лесной пожар начал стремительно распространяться во французском департаменте Вар.

Огонь уничтожил несколько сотен гектаров леса и кустарников.

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