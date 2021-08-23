Талибы объявили об отправке сотен бойцов к провинции Панджшер для захвата

Движение «Талибан» (признано террористической организацией и запрещено в РФ) заявило, что сотни его членов направляются в долину Панджшер. Об этом в воскресенье, 22 августа, сообщает агентство France-Presse на странице в Twitter.

В тот же день силы сопротивления провинции Панджшер отбили атаку талибов на провинцию Баглан. Как сообщалось, в схватках погибли 11 талибов, восемь захвачены в плен.

Также талибы дали лидеру сопротивления афганской провинции Панджшер Ахмаду Масуду четыре часа, чтобы сдаться. Представители движения заявили, что спустя это время, если не будут выполнены их условия, они начнут захват Панджшера, где находятся Масуд и первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех.

Ранее в воскресенье Масуд заявил, что провинция не будет сдана талибам, ее жители готовы дать отпор. Лидер сопротивления также отметил, что представители талибов отвергли переговоры с сопротивлением, хотя, как он отметил, сопротивление как раз хочет закончить войну в Афганистане и стремится к диалогу.

Масуд является сыном покойного главы «Северного альянса» Ахмада Шаха Масуда, также воевавшего с боевиками движения «Талибан».

Панджшер — одна из 34 провинций Афганистана с населением более 140 тыс. человек и сложнейшим рельефом. В провинции базировались основные силы войск НАТО во главе с США. Талибам не удавалось захватить Панджшерское ущелье и 25 лет назад, когда они пришли к власти в 1996 году: лидер «Северного альянса» Ахмад Шах Масуд оказывал им сопротивление, закрепившись в этой провинции.

15 августа талибы вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Боевики заявили, что вскоре объявят о создании Исламского Эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну.