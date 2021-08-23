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Зеленский намерен открыть офисы «Крымской платформы» в ряде стран

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в воскресенье, 22 августа, о намерении открыть офисы «Крымской платформы» в некоторых странах.

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«Крымская платформа» будет существовать не только в Киеве. В Киеве будет центральный офис, а во многих странах, где есть подписанты, там будут открываться те или иные направления, связанные с деоккупацией Крыма», — цитирует Зеленского пресс-служба офиса президента Украины.

Идея создания такой площадки, как отметил украинский лидер, возникла у него после переговоров в нормандском формате, где предложили не поднимать тему полуострова.

Саммит «Крымская платформа» планируется провести 23 августа в Киеве. Его целью станет продвижение в мировую повестку вопроса о принадлежности полуострова. Нежелание лидеров ряда западных стран участвовать в форуме Зеленский объяснил их страхом перед Россией.

21 августа Украина проигнорировала заявку на участие в форуме «Крымская платформа» от руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александра Молохова. По его мнению, киевские власти испугались, что мировая общественность узнает о созданном украинской пропагандой мифе про «оккупацию».

В этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия сделает соответствующие выводы в адрес участников организованного Киевом саммита «Крымская платформа».

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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