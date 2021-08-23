Зеленский потребовал у ЕС гарантии безопасности для защиты от СП-2

Украинский президент Владимир Зеленский потребовал у Евросоюза гарантии безопасности в энергетической сфере для защиты от последствий ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2», передает телеканал «Известия».

«Для меня, как для президента, должен быть бронированный жилет для Украины, потому что, в ином случае мы просто не примем это никогда. Это не про деньги, точнее не только про экономические компенсации. Это гарантии энергетической безопасности», — заявил Зеленский.

Ранее лидер Украины обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель строительство трубопровода, назвав его опасным геополитическим оружием.

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