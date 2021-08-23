Умерла индийская актриса Налленнаи Читра

Скончалась индийская актриса Налленнаи Читра в возрасте 56 лет. Об этом сообщило издание India Today 21 августа.

По информации издания, причиной смерти актрисы стал сердечный приступ. Известно, что Читра умерла в своем доме в Ченнайе.

Актриса дебютировала в кино в 1970-е годы, когда сама была еще подростком. За свою жизнь она снялась в более чем 130 кинолентах. Читра в 1980-1990-е годы была одной из первых красавиц Молливуда — это кинематограф на языке малаялам, уточняет телеканал «360».

У Читры остались супруг Виджаярагхаван и дочь Махалакшми.