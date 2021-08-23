Амурский тигр напал на человека в Хабаровском крае

Амурский тигр набросился на рабочего с лесозаготовки в районе одного из сел в Нанайском районе Хабаровского края, в результате мужчина погиб. Об этом сообщает в понедельник, 23 августа, ТАСС со ссылкой на администрацию села Маяк.

«Местный парень погиб, произошло все в лесном массиве в районе села Арсеньево, в 10-15 метрах от вагончика, где ночевали люди», — заявили в администрации.

Отмечается, что в том районе рабочие заготавливали лес.

Мужчина вышел ночью из вагончика и пропал. На утро обнаружили фонарик, тапочки, одежду и кровь. На месте также замечены тигриные следы и следы волочения в лес.

На место инцидента выехали охотоведы.

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