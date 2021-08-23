Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Вильфанд пообещал сохранение на неделю лета в ЦФО
Мир
США отслеживают угрозы террористов при эвакуации из аэропорта Кабула
Мир
Житель Кабула рассказал о происходящем в районе аэропорта
Спорт
Матч чемпионата Франции прервали после нападения болельщиков на игроков
Мир
Украина планирует открыть филиалы «Крымской платформы» в ряде стран
Мир
Зеленский ответил на вопрос о втором президентском сроке
Экономика
Новое правительство Афганистана может не получить 21,9 т золотого резерва
Мир
Шесть человек пострадали при взрыве на морской платформе Pemex
Армия
В России сразу шесть боевых кораблей начнут строить 23 августа

Амурский тигр напал на человека в Хабаровском крае

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Амурский тигр набросился на рабочего с лесозаготовки в районе одного из сел в Нанайском районе Хабаровского края, в результате мужчина погиб. Об этом сообщает в понедельник, 23 августа, ТАСС со ссылкой на администрацию села Маяк.

Бурый убийца: почему медведи нападают на людей в Сибири
В Красноярском крае дикий зверь задрал второго туриста за лето

«Местный парень погиб, произошло все в лесном массиве в районе села Арсеньево, в 10-15 метрах от вагончика, где ночевали люди», — заявили в администрации.

Отмечается, что в том районе рабочие заготавливали лес.

Мужчина вышел ночью из вагончика и пропал. На утро обнаружили фонарик, тапочки, одежду и кровь. На месте также замечены тигриные следы и следы волочения в лес.

На место инцидента выехали охотоведы.

Ранее, 18 августа, пляжи на французском острове Корсика были закрыты после того, как агрессивные коровы начали нападать на туристов и местных жителей. Число бродячих коров в регионе за последние годы увеличилось до 15 тыс. Около половины из них принадлежат фермерам, остальные считаются дикими.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021