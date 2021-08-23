Pemex прокомментировала инцидент на платформе в Мексиканском заливе

Мексиканская нефтегазовая корпорация Pemex взяла под контроль пожар на своей платформе в Мексиканском заливе. Об этом сообщила пресс-служба компании в Twitter.

«Примерно в 16:30 [00:30 23 августа мск] Pemex контролировала пожар на платформе E-Ku-A2 производственного объекта Ku-Maloob-Zaap, расположенного в проливе Кампече», — сказано в заявлении.

Отмечается, что будет проведено расследование причин происшествия.

Кроме того, представители Pemex подтвердили госпитализацию пяти сотрудников с ожогами. О смертельных случаях информация не поступала.

О том, что на платформе Ku-Alpha компании Pemex в нефтеносном районе Кампече произошел взрыв с последующим возгоранием, стало известно ранее в воскресенье.

По данным газеты Daily Mirror, в результате происшествия пострадали шесть человек. Они транспортированы на вертолете в больницу в Сьюдад-дель-Кармен.

Это не первое происшествие на объекте Pemex текущим летом. Так, 2 июля на подводном трубопроводе компании в Мексиканском заливе произошло возгорание. Причиной пожара называется разлив углеводородов из регулирующего клапана газопровода. Никто в результате инцидента не пострадал.