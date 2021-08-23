За год в России снизилась доступность новостроек в ипотеку

Уменьшение доступности покупки жилья в ипотеку в новостройках зафиксировано в регионах, где в 2020 году отмечался самый высокий спрос на ипотеку. В то же время на вторичном рынке квартиры для покупки в ипотеку, наоборот, стали более доступными. Соответствующие выводы сделаны в исследовании Совкомбанка, с которым ознакомились 22 августа «Известия».

Так, самое заметное снижение доступности наблюдается в Краснодарском (на 20%) и Пермском (на 18%) краях, а также в Московской области (на 15%). В Москве этот показатель составил примерно 10%.

При этом доступность покупки жилья в кредит уменьшилась именно в тех регионах, где в прошлом году был самый большой спрос на ипотеку, отметил коммерческий директор ГК «Страна Девелопмент» Александр Гуторов.

В свою очередь, замруководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова предположила, что снижение уровня доступности жилья может быть связано со снижением доходов и ростом расходов потенциальных заемщиков. Также рост средней стоимости 1 кв. м в прошлом году оказался выше, чем обычно.

На вторичном рынке доступность квартир немного выросла. Такую тенденцию зафиксировали в Волгоградской, Саратовской, Самарской, Московской, Новосибирской и Ростовской областях, в Ставропольском и Пермском краях и ряде других субъектов.

Однако в некоторых регионах снизился и этот показатель, например в Краснодарском крае (на 11%), Нижегородской (на 11%) и Кемеровской областях (на 10%).

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Дорого к дому: почему снизилась доступность новостроек в ипотеку