ЕК оценила ситуацию с миграцией на фоне захвата власти в Афганистане

События в Афганистане пока не повлияли на миграционный поток в Европу, сообщили «Известиям» в Еврокомиссии (ЕК).

При этом отмечается, что в первой половине года на границах стран Евросоюза уже было зафиксировано более 4 тыс. незаконных пересечений со стороны афганских граждан.

«Однако ситуация в Афганистане быстро развивается. Восстановление безопасности и гражданского порядка с соблюдением основных прав — приоритет политики ЕС. Мы с большой обеспокоенностью следим за событиями в этой стране», — подчеркнули в ЕК.

По данным ведомства, в Афганистане сохраняется чрезвычайно высокий уровень внутренних перемещений. Около 3 млн афганцев стали вынужденными переселенцами внутри республики еще в конце 2020 года и около 550 тыс. — с начала 2021-го.

При этом в Еврокомиссии отметили, что эмиграция из Афганистана ограничена из-за почти полностью закрытых границ с Ираном и Пакистаном.

Дальнейшие передвижения за пределы Афганистана определит политическая ситуация в стране, пояснило европейское ведомство.

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