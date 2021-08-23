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ЕК оценила ситуацию с миграцией на фоне захвата власти в Афганистане

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События в Афганистане пока не повлияли на миграционный поток в Европу, сообщили «Известиям» в Еврокомиссии (ЕК).

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При этом отмечается, что в первой половине года на границах стран Евросоюза уже было зафиксировано более 4 тыс. незаконных пересечений со стороны афганских граждан.

«Однако ситуация в Афганистане быстро развивается. Восстановление безопасности и гражданского порядка с соблюдением основных прав — приоритет политики ЕС. Мы с большой обеспокоенностью следим за событиями в этой стране», — подчеркнули в ЕК.

По данным ведомства, в Афганистане сохраняется чрезвычайно высокий уровень внутренних перемещений. Около 3 млн афганцев стали вынужденными переселенцами внутри республики еще в конце 2020 года и около 550 тыс. — с начала 2021-го.

При этом в Еврокомиссии отметили, что эмиграция из Афганистана ограничена из-за почти полностью закрытых границ с Ираном и Пакистаном.

Дальнейшие передвижения за пределы Афганистана определит политическая ситуация в стране, пояснило европейское ведомство.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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