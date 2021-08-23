Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в районе Южных Сандвичевых островов

Землетрясение магнитудой 6,8 зафиксировали в Атлантическом океане в районе Южных Сандвичевых островов. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщила Геологическая служба США (USGS).

По данным сейсмологов, очаг подземных толчков залегал на глубине 11 км. Ближайший населенный пункт — города в аргентинской провинции Огненная Земля — находится в 2,5 тыс. км от эпицентра землетрясения.

Изначально сейсмологи сообщали о землетрясении магнитудой 7,2, но затем уточнили силу толчков. Сведения об угрозе цунами не поступали, отмечает сайт aif.ru.

22 августа землетрясение магнитудой 5,2 произошло к востоку от побережья японской префектуры Фукусима. По данным ученых, подземные толчки были зафиксированы в 11:24 по местному времени (05:24 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 60 км под водой. Угроза цунами не объявлялась, сведений о пострадавших не поступало, отмечает НСН.