Шесть человек пострадали при взрыве на морской платформе Pemex

Шесть человек получили ранения в результате взрыва и возникшего пожара на нефтяной платформе Ku-Alfa мексиканской нефтегазовой госкомпании Petroleos Mexicanos (Pemex) в Мексиканском заливе, сообщила в воскресенье, 22 августа, газета Daily Mirror со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Инцидент произошел у побережья штата Кампече.

Reportan explosión en plataforma Ku-alfa en la Sonda de Campeche https://t.co/HfrODfjwmK vía @CarmenHoy.Com y https://t.co/CSOBbVdyqR - Noticias y Programas de Entretenimiento pic.twitter.com/uSbzbpshAk — CarmenHoy (@carmenhoy) August 22, 2021

Пострадавших перевезли на вертолете в больницу в Сьюдад-дель-Кармен.

По словам одного из источников, платформа находилась в эксплуатации, когда началось возгорание и эвакуация рабочих, пишет Reuters.

Причины взрыва не сообщаются.

Взрыв и пожар произошли 22 августа на нефтедобывающей платформе компании Pemex в Мексиканском заливе. Рабочие пытаются предотвратить дальнейшее повреждение нефтяных объектов, которые находятся рядом с платформой.

2 июля на подводном трубопроводе нефтегазовой компании Pemex в Мексиканском заливе произошло возгорание. С пламенем, вырывавшимся с 80-метровой глубины, боролись три вспомогательных судна, а в качестве причины пожара указывается разлив углеводородов из регулирующего клапана газопровода.

Отмечается, что в результате возгорания сведений о пострадавших или эвакуированных людях нет.