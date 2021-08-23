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Шесть человек пострадали при взрыве на морской платформе Pemex
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Шесть человек пострадали при взрыве на морской платформе Pemex

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Шесть человек получили ранения в результате взрыва и возникшего пожара на нефтяной платформе Ku-Alfa мексиканской нефтегазовой госкомпании Petroleos Mexicanos (Pemex) в Мексиканском заливе, сообщила в воскресенье, 22 августа, газета Daily Mirror со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Инцидент произошел у побережья штата Кампече.

Пострадавших перевезли на вертолете в больницу в Сьюдад-дель-Кармен.

По словам одного из источников, платформа находилась в эксплуатации, когда началось возгорание и эвакуация рабочих, пишет Reuters.

Причины взрыва не сообщаются.

Взрыв и пожар произошли 22 августа на нефтедобывающей платформе компании Pemex в Мексиканском заливе. Рабочие пытаются предотвратить дальнейшее повреждение нефтяных объектов, которые находятся рядом с платформой.

2 июля на подводном трубопроводе нефтегазовой компании Pemex в Мексиканском заливе произошло возгорание. С пламенем, вырывавшимся с 80-метровой глубины, боролись три вспомогательных судна, а в качестве причины пожара указывается разлив углеводородов из регулирующего клапана газопровода.

Отмечается, что в результате возгорания сведений о пострадавших или эвакуированных людях нет.

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