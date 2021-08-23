Синоптики рассказали о погоде в Москве на следующей неделе

Специалисты Центра погоды «Фобос» рассказали о похолодании и дождях в Москве в середине следующей недели. Об этом сообщается на сайте «Метеоновости» в воскресенье, 22 августа.

По словам специалистов, в начале недели в столице маловероятны осадки, а самые сильные дожди прогнозируются в среду, 25 августа, и в четверг, 26 августа, пишет RT.

Температура воздуха в столичном регионе ожидается в пределах +21…+24 градуса в дневное время в начале и конце недели, а в среду и четверг столбики термометров не поднимутся выше +17…+20 градусов, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В тот же день главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с телеканалом «360» рассказала, какой будет погода в московском регионе в последние дни августа. По словам метеоролога, несмотря на то, что в этот период ожидается похолодание, температура останется в рамках климатической нормы.

«С середины недели погоду будет определять антициклон. Если сейчас температура выше климатической нормы, то потом она вернется к нормальным показателям», — сообщила эксперт.

Ранее, 22 августа, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал ливни на юге России и Дальнем Востоке.

В ближайшие дни, по словам синоптиков, из опасных явлений прогнозируются в Краснодарском крае, исключая Сочи, сильный дождь, ливневый дождь, шквалистые усиления ветра до 24 м/с.