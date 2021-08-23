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Рублев проиграл в финале теннисного турнира в Цинциннати

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Российский теннисист Андрей Рублев не сумел завоевать титул на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати (США).

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В финале соревнования, который проходил 22 августа, он уступил немцу Александру Звереву в двух сетах (6:2, 6:3), сообщает «Спорт-Экспресс».

Матч продолжался 59 минут. Это самая быстрая победа в истории финалов турнира в Цинциннати.

По ходу игры немецкий теннисист сделал шесть эйсов, четыре двойные ошибки и четырежды взял подачу соперника из девяти возможностей.

Россиянин, в свою очередь, 11 раз подал навылет, не допустил ни одной ошибки на второй подаче, а также реализовал единственный брейк-пойнт.

Для 24-летнего Александра Зверева это третий титул в этом году и 17-й за карьеру.

На пути к финалу Рублев одолел своего соотечественника Даниила Медведева со счетом 2:6, 6:3, 6:3.

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