Трое хоккеистов-юниоров погибли в ДТП в Канаде

Трое канадских хоккеистов погибли в ДТП в городе Суррей канадской провинции Британская Колумбия, сообщается в воскресенье, 22 августа, на сайте клуба Edmonton Oil Kings.

Их автомобиль вылетел с дороги на большой скорости и врезался в дерево. В результате аварии погибли 16-летние Ронин Шарма и Калеб Раймер, а также 17-летний Паркер Магнуссон. Спортсмены выступали в разных молодежных лигах.

«Хочу выразить наши глубочайшие соболезнования от имени всей организации семьям Калеба Раймер, Ронина Шармы и Паркера Магнуссона. Калеб был молодым человеком с блестящим будущим как на льду, так и за его пределами. Он был отличным товарищем по команде и отличным другом», — следует из заявления гендиректора клуба Кирта Хилла.

We are deeply saddened to learn of the tragic passing of #OilKings 2019 first-round draft pick Caleb Reimer at the age of 16. Caleb was part of our family & will be a tremendous loss in all of our hearts.



Full statement: https://t.co/VEWKKKccrz pic.twitter.com/2Pp0pVowHC