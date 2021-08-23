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Трое хоккеистов-юниоров погибли в ДТП в Канаде

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Трое канадских хоккеистов погибли в ДТП в городе Суррей канадской провинции Британская Колумбия, сообщается в воскресенье, 22 августа, на сайте клуба Edmonton Oil Kings.

Их автомобиль вылетел с дороги на большой скорости и врезался в дерево. В результате аварии погибли 16-летние Ронин Шарма и Калеб Раймер, а также 17-летний Паркер Магнуссон. Спортсмены выступали в разных молодежных лигах.

«Хочу выразить наши глубочайшие соболезнования от имени всей организации семьям Калеба Раймер, Ронина Шармы и Паркера Магнуссона. Калеб был молодым человеком с блестящим будущим как на льду, так и за его пределами. Он был отличным товарищем по команде и отличным другом», — следует из заявления гендиректора клуба Кирта Хилла.

Ранее в воскресенье в Москве на Тверской улице в районе станции метро «Маяковская» автомобиль сбил перебегавшего дорогу пешехода. Мужчина скончался на месте.

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