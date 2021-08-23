Источники сообщили о взрыве на нефтяной платформе в Мексиканском заливе
Взрыв и пожар произошли на нефтедобывающей платформе компании Pemex в Мексиканском заливе, пишет 22 августа местное издание Codigo Veracruz.
«Неофициальные источники сообщают о взрыве платформы Ku-Alpha в нефтеносном районе Кампече. Сообщается, что инцидент произошел в центре распределения газа и нефти на другие нефтяные объекты», — сказано в тексте.
Как отмечают журналисты, информация о возможных жертвах происшествия не поступала.
Издание опубликовало фото предполагаемого взрыва. Отмечается, что в настоящее время рабочие пытаются предотвратить дальнейшее повреждение нефтяных объектов.
2 июля на подводном трубопроводе нефтегазовой компании Pemex в Мексиканском заливе произошло возгорание. С пламенем, вырывавшимся с 80-метровой глубины, боролись три вспомогательных судна, а в качестве причины пожара указывается разлив углеводов из регулирующего клапана газопровода.
Отмечается, что в результате возгорания сведений о пострадавших или эвакуированных людях нет.