Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Зеленский оценил вероятность прекращения конфликта в Донбассе голосованием в раде
Культура
Меньшиков ушел с поста директора Театра Ермоловой
Мир
400 человек обратились в посольство РФ в Кабуле с просьбой об эвакуации
Мир
«Талибан» объявил об отправке сотен бойцов в мятежную провинцию Панджшер
Мир
Меркель ответила на обвинения в желании угодить России
Общество
Вильфанд спрогнозировал ливни на юге России и Дальнем Востоке
Общество
Прокуратура начала проверку по факту пожара в ТЦ в Мытищах
Мир
В США рассказали о преимуществах России в освоении Арктики
Мир
На Украине блокировали доступ к ресурсам «Ростелекома» и газетам «МК» и «Версия»

Источники сообщили о взрыве на нефтяной платформе в Мексиканском заливе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Взрыв и пожар произошли на нефтедобывающей платформе компании Pemex в Мексиканском заливе, пишет 22 августа местное издание Codigo Veracruz.

«Неофициальные источники сообщают о взрыве платформы Ku-Alpha в нефтеносном районе Кампече. Сообщается, что инцидент произошел в центре распределения газа и нефти на другие нефтяные объекты», — сказано в тексте.

Как отмечают журналисты, информация о возможных жертвах происшествия не поступала.

Издание опубликовало фото предполагаемого взрыва. Отмечается, что в настоящее время рабочие пытаются предотвратить дальнейшее повреждение нефтяных объектов.

2 июля на подводном трубопроводе нефтегазовой компании Pemex в Мексиканском заливе произошло возгорание. С пламенем, вырывавшимся с 80-метровой глубины, боролись три вспомогательных судна, а в качестве причины пожара указывается разлив углеводов из регулирующего клапана газопровода.

Отмечается, что в результате возгорания сведений о пострадавших или эвакуированных людях нет.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021