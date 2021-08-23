Украина планирует открыть филиалы «Крымской платформы» в ряде стран

Киев планирует открыть представительства саммита «Крымская платформа» в других странах, сообщил 22 августа президент Украины Владимир Зеленский.

«Крымская платформа» будет существовать не только в Киеве. В Киеве будет центральный офис, а во многих странах, где есть подписанты, там будут открываться те или иные направления», — приводит пресс-служба офиса украинского лидера фрагмент его интервью телеканалу «Интер».

Президент Украины уточнил, что в настоящий момент 45 государств и организаций поддержали инициативу «Крымской платформы».

Само мероприятие украинские власти хотят провести 23 августа в Киеве. Оно посвящено продвижению в мировую повестку вопроса о принадлежности полуострова.

21 августа Украина проигнорировала заявку на участие в форуме «Крымская платформа» от руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александра Молохова. По его мнению, киевские власти испугались, что мировая общественность узнает о созданном украинской пропагандой мифе про «оккупацию».

В этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия сделает соответствующие выводы в адрес участников организованного Киевом саммита «Крымская платформа».

При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров 12 августа назвал саммит «Крымская платформа» «шабашем», на котором Запад намерен развивать неонацистские настроения Киева.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.